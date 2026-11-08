Для Макрона подготовили секретный бункер на случай штурма Елисейского дворца

Для президента Франции Эммануэля Макрона, по данным журналистов-расследователей, подготовили секретное убежище в пригороде Парижа на случай массовых беспорядков и возможного штурма Елисейского дворца. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на книгу «Новая армия теней», написанную Пьером Гастино, Антуаном Изамбаром и Франком Рено. Авторы утверждают, что бункер должен обеспечить безопасность главы государства при серьезном обострении обстановки в стране.

Необходимость дополнительных мер защиты расследователи связывают с протестами движения «желтых жилетов», начавшимися в 2018 году. Тогда Францию охватили массовые выступления, а Макрон столкнулся с разгневанными демонстрантами во время поездки в Ле-Пюи-ан-Веле. Еще одним поводом для пересмотра системы президентской безопасности стал инцидент 28 сентября 2022 года. По сведениям авторов книги, 26-летний мужчина сумел проникнуть в отель д’Эвре на территории Елисейского дворца, миновав несколько контрольно-пропускных пунктов. При этом он не применял насилие и не использовал поддельные документы.

В книге также говорится об обеспокоенности руководителей французских спецслужб возможным усилением общественного недовольства. Среди потенциальных причин новых протестов называются рост цен на топливо, сохраняющаяся социальная напряженность и политические разногласия, которые могут обостриться после предстоящих выборов. По утверждению расследователей, именно подобные сценарии учитывались при разработке дополнительных мер защиты президента. При этом точное местоположение предполагаемого бункера, его устройство и стоимость строительства не раскрываются. Официального подтверждения существования убежища со стороны Елисейского дворца в опубликованном материале не приводится.