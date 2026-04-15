«Люди остаются в заложниках»: генпрокурор предупредил о коммунальной катастрофе в военных городках

В 2025 году органы прокуратуры зафиксировали почти 428 тысяч нарушений в жилищно-коммунальной сфере по всей России. Выступая с докладом в Совете Федерации, генеральный прокурор Александр Гуцан сообщил, что к ответственности за различные упущения и злоупотребления были привлечены более 90 тысяч должностных лиц, передает РБК .

По словам главы надзорного ведомства, ключевыми проблемами отрасли остаются некачественная подготовка к осенне-зимнему сезону, использование устаревших схем теплоснабжения, отсутствие должной модернизации коммунальных объектов и массовое уклонение от реализации инвестиционных программ.

Особое возмущение граждан, как отметил Гуцан, вызывает рост платы за жилищно-коммунальные услуги. Генпрокурор пояснил, что при формировании тарифов ресурсоснабжающие организации нередко закладывали в них расходы, не имеющие прямого отношения к жизнеобеспечению, включая оплату консалтинговых услуг, проведение корпоративных мероприятий и аренду непрофильного имущества. По требованиям прокуроров из обоснований тарифов в общей сложности было исключено 17 миллиардов рублей необоснованных затрат.

Отдельной острой темой доклада стало состояние коммунальной инфраструктуры военных городков. Генеральный прокурор охарактеризовал ситуацию как «многолетнее бездействие военных структур», приведшее к накоплению долгов и критическому износу сетей. Он подчеркнул, что передача такого фонда муниципалитетам без предварительного ремонта ложится неподъемным финансовым бременем на местные бюджеты, в результате чего в заложниках ситуации остаются простые люди.