Люди в больнице: в школе Екатеринбурга 15 человек пострадали от перцовки — как защититься от жгучего экстракта

В Екатеринбурге учащийся распылил перцовый баллончик в здании школы. В результате инцидента пострадали 15 человек, включая 14 учеников и одного взрослого. Как сообщает SHOT, шестеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте, а девять человек госпитализированы. Как защититься в случае распыления перцового баллончика, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт поликлиники №5 «Путилково» Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Лозикова.

По словам врача, ситуации с распылением газового баллончика могут возникнуть внезапно — в школе, офисе или другом закрытом помещении. Правильные действия в первые минуты после инцидента критически важны для минимизации вреда и сохранения здоровья.

«Следует сразу покинуть помещение — выйдите на свежий воздух, чтобы избежать дальнейшего воздействия раздражающего вещества. Не паникуйте и не делайте резких движений — это может усилить дыхание через слизистые и увеличить раздражение», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если вещество попало на кожу или в глаза, добавила она, следует промыть их большим количеством воды.

«Не трите кожу или глаза, чтобы не усилить раздражение. Ни в коем случае не начинайте курить и не используйте открытое пламя, так как это может усилить раздражение дыхательных путей. В случае серьезных симптомов, таких как затрудненное дыхание или сильное раздражение, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — заключила Лозикова.

