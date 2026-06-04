Яблоки и бананы — диверсанты на кухне: эксперт призвал хранить их отдельно, чтобы другие фрукты не сгнили за часы

Кладете яблоки и бананы в одну вазу с грушами или киви? Зря. Эксперт по ведению домашнего хозяйства Мария Фернандес предупредила: эти два фрукта — настоящие диверсанты. Они выделяют вещества, которые ускоряют созревание соседей. В результате груши, киви, персики и авокадо перезревают за считанные дни, теряют твердость и становятся приторными. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мария Фернандес объяснила, почему яблоки и бананы нужно хранить отдельно. Они выделяют этилен — газ, который запускает процесс созревания. Для самих яблок и бананов это естественно. Но для других фруктов, особенно груш, киви, персиков и авокадо, такое соседство губительно. Они начинают быстро перезревать: меняют цвет, становятся мягкими, теряют вкус и быстро портятся.

Фернандес советует держать яблоки и бананы в отдельной корзине или в другом конце холодильника. А груши, киви, персики и авокадо лучше хранить подальше. Если же вы хотите ускорить созревание твердых фруктов — специально положите к ним яблоко или банан. Но если цель сохранить свежесть — держите их раздельно.

Ранее вирусолог рассказал о смертельной опасности на юге России.