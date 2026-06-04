Венгрия сняла 17-месячное вето, и уже 15 июня Украина начнет формальные переговоры о вступлении в Европейский союз. Однако политолог Дмитрий Суслов уверен: это не путь в Европу, а бесконечный процесс, который должен привязать Киев к европейской военной машине. Украина не вступит в ЕС в обозримой перспективе ни в каком виде, заявил эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Издание Financial Times сообщило, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром отменило 17-месячное вето на прогресс Украины во вступлении в ЕС. Решение, принятое в ночь на 4 июня, открывает путь для начала переговоров 15 июня. Однако Мадьяр предупредил: он против любого упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку некоторые государства Западных Балкан уже больше десяти лет ждут у порога ЕС.

«Морковка» для Киева

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Дмитрий Суслов назвал начало переговоров «морковкой, которая подвешена перед киевским режимом».

«Вероятное начало формальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз — это та самая морковка, которая будет подвешена перед киевским режимом, чтобы смягчить для него выполнение требований Европы по продолжению конфликта с Россией. Украина не вступит в Европейский союз в обозримой перспективе ни в каком виде. Эти переговоры будут вестись бесконечно», — заявил Суслов.

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Политолог напомнил, что процесс вступления Турции в ЕС длится с 2005 года — уже 21 год. С Украиной, по его словам, будет примерно то же самое.

Почему ЕС не пустит Украину

Эксперт сослался на откровенное заявление уволенного министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Он открытым текстом сказал: не только из-за текущего конфликта, просто потому что вступление Украины в Европейский союз взорвет ЕС изнутри, взорвет европейскую экономику, взорвет европейское сельское хозяйство. Невозможно себе представить присоединение Украины к общему сельскохозяйственному рынку Евросоюза и к рынку рабочей силы», — пояснил Суслов.

Институциональная привязка к военной машине

По мнению политолога, начало переговоров — это не просто «пряник», но и инструмент влияния.

«Это дополнительная институциональная привязка Украины к европейской военной машине. Уже сейчас существует де-факто военная интеграция между Украиной и европейскими странами — именно европейские страны являются тылом и главным производителем вооружения и военной техники для Киева. Процесс формального вступления просто институционализирует эту военную связку», — резюмировал Суслов.

Финский политик Армандо Мема призвал к отставке лидеров ЕС, которые «финансировали конфликт и разжигали антироссийскую истерию». По его словам, без их ухода мирное соглашение по Украине невозможно. А если его и заключат, те же «подстрекатели» начнут перевооружение и толкнут Европу к более масштабному конфликту.