Подростка в Якутске убил ток во время зарядки телефона — эксперт объяснил, как избежать беды

Эксперт Кузнецов: неоригинальные зарядки превращают смартфон в угрозу

Эксклюзив
Интересное
изображение сгенерировано ИИ

Фото: [изображение сгенерировано ИИ]

В Якутске трагически погиб 17-летний подросток из-за удара током во время зарядки  iPhone 16. По данным телеграм-канала Shot, он использовал неоригинальное зарядное устройство для смартфона. IT-эксперт Олег Кузнецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, можно ли сидеть в телефоне, когда он заряжается. 

Как отметил Shot, мать юноши обнаружила его тело, вернувшись домой с работы. На груди подростка был заметен ожог, рядом лежал телефон. По предварительным данным, парень поставил устройство на зарядку и продолжил пользоваться им, сидя в соцсетях, когда произошел смертельный разряд. Обстоятельства происшествия, включая место покупки кабеля и блока питания, сейчас выясняются. По словам эксперта Кузнецова, производители не рекомендуют использовать телефон во время зарядки, поскольку это снижает срок службы аккумулятора и приводит к сильному нагреву устройства.

«Современные смартфоны имеют защиту от перегрева, что уберегает их от вывода из строя, иначе бы они просто "сгорели"», — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что заряжать телефон можно зарядным блоком от другого бренда, если это известный бренд, но надо смотреть мощность, которую может выдавать зарядка.

изображение сгенерировано ИИ

Фото: [изображение сгенерировано ИИ]

«Она должна соответствовать мощности зарядки смартфона, указанной в спецификации устройства, и поддержке стандартов зарядки, например, быстрая зарядка. Если мощность зарядного блока выше, чем у смартфона, все должно быть нормально, телефон ограничивает ток зарядки, а вот если блок питания имеет меньшую мощность, он будет работать на максимуме, что приводит к его нагреву. Дешевые зарядные устройства не имеют различных видов защиты [от перегрева, короткого замыкания и другого], и использование таких зарядных устройств становится опасным», — выразил мнение эксперт.

Также Кузнецов рассказал о правилах зарядки техники:

  • Не рекомендуется использовать смартфон во время зарядки;
  • Смартфон должен заряжаться в проветриваемом помещении, ничего не должно мешать ему рассеивать тепло, которое образуется при зарядке, в том числе нельзя класть гаджет под подушку и так далее;
  • Нельзя использовать смартфон на зарядке во время принятия ванны/душа, это может привести к удару током и летальному исходу;
  • Разные аккумуляторы требуют разные условия эксплуатации, чаще всего пользователям не рекомендуется заряжать смартфон до 100% и разряжать полностью, это влияет на срок его службы.

Ранее стали известны смертельно опасные ритуалы после бани.

Актуально
Эксклюзив