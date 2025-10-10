Подростка в Якутске убил ток во время зарядки телефона — эксперт объяснил, как избежать беды

В Якутске трагически погиб 17-летний подросток из-за удара током во время зарядки iPhone 16. По данным телеграм-канала Shot, он использовал неоригинальное зарядное устройство для смартфона. IT-эксперт Олег Кузнецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, можно ли сидеть в телефоне, когда он заряжается.

Как отметил Shot, мать юноши обнаружила его тело, вернувшись домой с работы. На груди подростка был заметен ожог, рядом лежал телефон. По предварительным данным, парень поставил устройство на зарядку и продолжил пользоваться им, сидя в соцсетях, когда произошел смертельный разряд. Обстоятельства происшествия, включая место покупки кабеля и блока питания, сейчас выясняются. По словам эксперта Кузнецова, производители не рекомендуют использовать телефон во время зарядки, поскольку это снижает срок службы аккумулятора и приводит к сильному нагреву устройства.

«Современные смартфоны имеют защиту от перегрева, что уберегает их от вывода из строя, иначе бы они просто "сгорели"», — пояснил специалист.

При этом он подчеркнул, что заряжать телефон можно зарядным блоком от другого бренда, если это известный бренд, но надо смотреть мощность, которую может выдавать зарядка.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ ]

«Она должна соответствовать мощности зарядки смартфона, указанной в спецификации устройства, и поддержке стандартов зарядки, например, быстрая зарядка. Если мощность зарядного блока выше, чем у смартфона, все должно быть нормально, телефон ограничивает ток зарядки, а вот если блок питания имеет меньшую мощность, он будет работать на максимуме, что приводит к его нагреву. Дешевые зарядные устройства не имеют различных видов защиты [от перегрева, короткого замыкания и другого], и использование таких зарядных устройств становится опасным», — выразил мнение эксперт.

Также Кузнецов рассказал о правилах зарядки техники:

Не рекомендуется использовать смартфон во время зарядки;

Смартфон должен заряжаться в проветриваемом помещении, ничего не должно мешать ему рассеивать тепло, которое образуется при зарядке, в том числе нельзя класть гаджет под подушку и так далее;

Нельзя использовать смартфон на зарядке во время принятия ванны/душа, это может привести к удару током и летальному исходу;

Разные аккумуляторы требуют разные условия эксплуатации, чаще всего пользователям не рекомендуется заряжать смартфон до 100% и разряжать полностью, это влияет на срок его службы.

