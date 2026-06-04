Коммунальщики Городского округа Пушкинский снова спасают канализацию от бытовых отходов

Коммунальные службы Городского округа Пушкинский снова достают из колодцев то, что там точно не место. Влажные салфетки, тряпки, средства гигиены и даже наполнители для кошачьих лотков — стандартный набор для аварийной бригады. За последние несколько дней ремонтники прочистили засоры на десятке адресов: от центральных улиц Пушкино до Мамонтовки и Заветов Ильича.

Для работников «Пушкинского городского хозяйства» каждый вызов — своего рода раскопки. Только вместо древностей — последствия человеческой беспечности. В очередной сводке коммунальщиков оказался внушительный список улиц, где пришлось вскрывать люки и доставать посторонние предметы.

Засоры ликвидировали в Пушкино на улицах Просвещения, Чехова, Некрасова, Писаревской и Железнодорожной. Не обошли стороной и Акуловское шоссе с Писаревским проездом. Особо отличился Московский проспект: у дома 39 пришлось откачивать переполненную ливневку, а у домов 35 и 37 — пробивать канализационные пробки.

Но это еще не все. Бригады промыли линии и подъездные выпуски на улице Льва Толстого. В микрорайоне Пушкарь специалисты откачали и прочистили канализационно-насосную станцию (КНС). Добрались ремонтники и до улицы Вокзальной в микрорайоне Заветы Ильича, а также до улицы Октябрьской в Мамонтовке.

Из труб достают тряпки, влажные салфетки (которые, вопреки рекламе, не растворяются бесследно), средства личной гигиены и наполнители для лотков. Все эти вещи не разлагаются в воде, превращаются в плотные комья и перекрывают стоки. Этих предметов могло бы не быть в канализации, и тогда жителям не пришлось бы терпеть неприятный запах и дискомфорт от постоянно забивающихся труб.

Коммунальщики в очередной раз призывают пользоваться канализацией по прямому назначению. Унитаз — не мусорное ведро, и даже надпись «можно смывать» на упаковке салфеток часто оказывается маркетинговым ходом, а не гарантией для городских сетей. Пока привычка не изменится, аварийным бригадам работы хватит надолго.