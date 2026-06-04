В Наро-Фоминске массово находят паспорта молодых мужчин: астрологи и юристы прокомментировали закономерность

В Наро-Фоминске в социальных сетях появился необычный и тревожный тренд: жители массово находят потерянные паспорта, причем почти все — мужские документы молодых мужчин. Паспорта регулярно обнаруживают на лавочках в парках, остановках общественного транспорта и даже просто на тротуарах. Особо много сообщений поступает из микрорайонов Южный, Мальково и Кантемировский, сообщил REGIONS.

По информации издания, типичные объявления гласят: «Найден паспорт на имя… молодой человек, отзовись», «Чей документ? Лежал на остановке». Судя по фотографиям и именам, потерявшие документы — мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Женские паспорта встречаются крайне редко.

Чтобы понять причины такой массовой рассеянности, REGIONS обратился к астрологу Марине Степановой. По ее мнению, в июне 2026 года сложное астрологическое сочетание планет — конфликт Марса и Меркурия — влияет на внимательность и концентрацию, особенно у мужчин. Она советует в ближайшие две недели быть особенно осторожными: проверять карманы перед выходом из транспорта и не хранить важные документы в легкодоступных местах.

«Марс — планета, традиционно покровительствующая мужской энергии и активности — сейчас находится в жестком, дисгармоничном аспекте с Меркурием, который отвечает за память, документы, логику и концентрацию внимания. У молодых мужчин с их подвижной и восприимчивой нервной системой это астрологическое противостояние вызывает сильную ментальную рассеянность. Они могут достать паспорт, отвлечься на звонок и просто забыть его на прилавке или выронить из кармана. Пик этого влияния придется на первую и третью декады июня», — пояснила астролог.

Вместе с тем юристы предупреждают о рисках, связанных с публикацией найденных паспортов в соцсетях. Они настоятельно рекомендуют не выкладывать фотографии с видимыми сериями, номерами и личными данными, чтобы не дать мошенникам возможность использовать эти сведения для оформления микрозаймов и других преступных действий.

По мнению экспертов, жители Наро-Фоминска должны проявлять повышенную бдительность и осторожность, чтобы избежать неприятностей, связанных с потерей документов и возможным мошенничеством.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Старшенбаум не может найти жилье на Пхукете из-за потерянного паспорта.