Банки заставят платить: россиянам вернут все деньги, украденные мошенниками

Хорошие новости для тех, кто перевел деньги мошенникам. Вице-премьер Дмитрий Григоренко пообещал: россияне смогут получить полную компенсацию похищенных средств. Платить будут банки и сотовые операторы — но только если они сами нарушили требования властей по борьбе со злоумышленниками. Об этом сообщает Lenta.ru.

На Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Григоренко сделал громкое заявление. В ближайшее время банки и сотовые операторы, которые не выполняют обязательные меры по противодействию финансовым мошенникам, будут обязаны компенсировать потери клиентам в полном объеме.

Сумма выплаты — ровно столько, сколько жертва перевела на счета злоумышленников.

Это кардинальное изменение правил игры. Раньше банки часто отказывали в возврате, ссылаясь на то, что клиент сам перевел деньги. Теперь, если финансовая организация или сотовый оператор не обеспечили должный уровень защиты (не заблокировали подозрительный перевод, не предупредили о риске), ущерб ляжет на их плечи. Пострадавший получит все средства назад — без судов и волокиты.

В правительстве уверены: мера заставит банки и операторов активнее внедрять системы антифрода и быстрее реагировать на попытки хищений.

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