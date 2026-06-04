Курсанты ВВС как халявные рабочие: полковник из Челябинской области получил 6 лет за стройку на своем участке

Будущих офицеров ВВС превратили в бесплатную стройбригаду и клининговую службу. Глава учебного центра из Челябинской области, полковник, с мая 2023 по август 2024 года заставлял курсантов работать на своем земельном участке и в квартире. Также студенты трудились на родственников начальника. Суд приговорил его к шести годам колонии. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вынесен приговор главе факультета учебного центра Военно-воздушных сил в звании полковника. Суд установил, что с 7 мая 2023 года по 28 августа 2024 года офицер систематически использовал курсантов для личных нужд.

Будущие защитники Отечества занимались стройкой, уборкой и другой хозяйственной работой на участке начальника и в его квартире. Кроме того, он отправлял курсантов прислуживать своим родственникам. Уголовное дело возбудили по факту превышения должностных полномочий.

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