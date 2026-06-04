Андрей Воробьев подписал соглашение с «ВПГ Лазеруан» о расширении центра развития промышленной робототехники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «ВПГ Лазеруан» Сергей Размахаев в рамках ПМЭФ подписали соглашение о развитии автоматизации и роботизации. Это позволит расширить Центр промышленной робототехники во Фрязино.

«Важно, что компания думает на перспективу, развивает роботизацию и готова делиться опытом. Она запустила центр промышленной робототехники, чтобы дать доступ к своему уникальному оборудованию небольшим подмосковным компаниям, у которых нет возможности приобрести его самостоятельно. Мы безусловно будем поддерживать этот проект, предоставляя компаниям возможность бесплатно или на льготных условиях использовать мощности центра», — сказал губернатор.

Центр развития промышленной робототехники открылся в 2025 году. В нем сконцентрированы ключевые компетенции компании в области лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Работа нового подразделения сосредоточена на реализации образовательных программ для подготовки специалистов и оказании услуг промышленным предприятиям. Формирование центра планируется завершить в 2027 году.

«Мы давно вынашивали идею построить во Фрязино передовую площадку, где будут объединены производство и обучение специалистов в сфере промышленной робототехники. Запуск грантовой программы позволил нам оформить эти замыслы в детально проработанный проект и представить его на конкурс», — сказал Размахаев.

Он добавил, что компания будет оснащать роботизированные комплексы искусственным интеллектом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.