Кофе на растительном или коровьем молоке: что полезнее и стоит ли переплачивать

Выбор между коровьим и растительным молоком для утреннего кофе давно перестал быть вопросом исключительно этики или непереносимости лактозы. Сегодня это полноценный гастрономический тренд, который заставляет задуматься о пользе, вкусе и разнице в цене. Есть ли смысл отказываться от обычного молока и переплачивать за растительное, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По ее словам, выбор зависит от индивидуальных особенностей здоровья, вкусовых предпочтений и целей в питании. Однако коровье молоко традиционно считается классическим дополнением к кофе.

«Оно богато белком, кальцием, фосфором и витаминами A, D, E и K. Такой состав способствует укреплению костной ткани и поддерживает обмен веществ. Кроме того, коровье молоко обладает насыщенным сливочным вкусом и хорошо взбивается для капучино или латте. Однако у части людей есть непереносимость лактозы или аллергия на белок коровьего молока, из-за этого им приходится искать альтернативы», — сказала она.

Эксперт отметила, что растительное молоко — соевое, миндальное, овсяное, кокосовое, рисовое — завоевало популярность благодаря своей универсальности. Оно подходит веганам, людям с аллергией или лактазной недостаточностью. Каждый вид такого напитка отличается по составу.

«Соевое молоко содержит больше всего белка среди аналогов, а также полезные изофлавоны, которые обладают противораковыми свойствами. Миндальное молоко богато витамином Е и мононенасыщенными жирами, полезными для сердца и сосудов. Овсяное и рисовое обычно гипоаллергенны, но содержат меньше белка», — сообщила Редина.

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Однако важно понимать, что большинство промышленных вариантов растительного молока содержат добавленный сахар, загустители, стабилизаторы и эмульгаторы, которые могут негативно влиять на слизистую ЖКТ и вызывать воспаления. В отличие от коровьего, такие напитки часто имеют низкое содержание белка, поэтому их искусственно обогащают минералами, предупредила диетолог.

По ее мнению, для здорового человека без противопоказаний коровье молоко остается лучшим вариантом благодаря сбалансированному набору нутриентов.

«Растительные аналоги будут однозначно полезнее тем, кто страдает непереносимостью лактозы, придерживается веганства или имеет специфические диетические ограничения», — сказала собеседница издания.

Помимо этого специалист добавила, что при выборе растительного молока важно внимательно читать этикетку и отдавать предпочтение продуктам без сахара и лишних химических добавок.

«Если вы выбираете альтернативное молоко ради снижения калорийности, обратите внимание на несладкие варианты орехового или соевого молока. Главное правило — следить за общим балансом рациона, так как количество молока в одной чашке кофе редко оказывает решающее влияние на здоровье», — заключила Редина.

Ранее сообщалось, что салатные листья и зелень в пакетах относятся к продуктам категории повышенного микробиологического риска. Кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и даже норовирусы могут скрываться под этикеткой «готово к употреблению».