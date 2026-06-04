Более 10 тыс. человек посетили спектакли в рамках Фестиваля театров малых городов России в Подмосковье

«Сергиев Посад встретил нас с большим теплом и вниманием — полными залами и ежевечерними овациям. И очень приятно, что фестиваль стал событием отнюдь не только городского масштаба. Каждый день я видел знакомые по московским театрам лица, а это значит, что спектакли театров малых городов пользуются живым интересом у столичной публики и профессионального сообщества», — отметил он.