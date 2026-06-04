Более 10 тыс. человек посетили спектакли в рамках Фестиваля театров малых городов России в Подмосковье
Фестиваль театров малых городов России завершился в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Сергиевом Посаде завершился Фестиваль театров малых городов России. В его рамках спектакли посетили более 10 тыс. человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В фестивале приняли участие 15 творческих коллективов со всей страны. Победителей определило жюри, которое возглавил режиссер Никита Кобелев.
«Сергиев Посад встретил нас с большим теплом и вниманием — полными залами и ежевечерними овациям. И очень приятно, что фестиваль стал событием отнюдь не только городского масштаба. Каждый день я видел знакомые по московским театрам лица, а это значит, что спектакли театров малых городов пользуются живым интересом у столичной публики и профессионального сообщества», — отметил он.
Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» получили постановки «Коби Брайант» режиссера Петра Незлученко и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» режиссера Ван Шэня.
В номинации «Лучшая мужская роль» победил Максим Цыганков, в номинации «Лучшая женская роль» победу одержала Мария Сидорова. Приз «Надежда» получил Магнитогорский академический драматический театр имени А. С. Пушкина за спектакль «Утиная охота».
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.