Гречка и борщ с налетом тяжелого люкса: в ЦУМе снизили цену на ланчбокс Prada

В московском ЦУМе заметили снижение цены на ланчбокс от Prada, пишет REGIONS . Теперь комплект для переноски еды обойдется покупателю в 160 тысяч рублей — на 5 тысяч дешевле, чем раньше.

В набор входят сумка из сафьяновой кожи, два стальных контейнера, бамбуковые крышки, вилка и специальный фиксатор. Люксовые контейнеры для еды, выпущенные также Balenciaga и YSL, постепенно становятся новым трендом среди дорогих аксессуаров.

Правда, полностью сервированным стол такой набор не назовешь. Ложку, нож и дополнительные вилки придется докупать отдельно. Для желающих есть комплект столовых приборов из нержавеющей стали в компактном футляре.

Prada в этом сегменте не одинока. Люксовые контейнеры для еды выпустили также Balenciaga и Yves Saint Laurent. Похоже, высокая мода решила сделать перекус на работе или пикник на природе еще одним поводом для демонстрации статуса. Вопрос лишь в том, кто рискнет поставить такой ланчбокс в офисный холодильник рядом с чужими пакетами и йогуртами. И главное — кто его потом будет мыть.