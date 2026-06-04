Еще 13 народных троп благоустроили в Королеве

В Королеве подвели итоги очередного этапа программы «Пешком». В этом году строители привели в порядок более десяти пешеходных маршрутов, которые жители протоптали самостоятельно годами. Тропинки, соединяющие дворы с поликлиниками, школами и остановками, наконец получили твердое покрытие.

В Королеве знают: лучшие дорожки проектируют не только специалисты, но и сами пешеходы. То, что экономит минуты, а иногда и десятки минут, рано или поздно превращается в протоптанную на траве тропу. Это востребованные направления решили сделать комфортными и безопасными, запустив программу «Пешком» еще несколько лет назад.

Суть проста: берутся самые востребованные стихийные маршруты, и вместо грязи и кочек появляется аккуратная дорожка с твердым покрытием.

В этом году пешеходные дорожки в рамках программы «Пешком» обустроили у следующих домов и объектов:

• улица Пушкинская в микрорайоне Юбилейный, дом 11;

• проспект Королева, дом 9Б;

• улица Горького, дом 12;

• территория у Космо-Дамианского храма в Болшево (улица Дурылина);

• улица М.К. Тихонравова, дом 36;

• улица Военных Строителей, дом 1;

• улица Лесная, дом 9 (сразу два отрезка);

• улица 50-летия ВЛКСМ, дом 9;

• Октябрьский бульвар, дом 10 (два участка);

• проспект Королева, дом 11;

• проспект Королева, дом 11А.

Цифры говорят сами за себя. Только за последние пять лет в Королеве обустроили более 50 таких пешеходных артерий. Программа «Пешком» продолжает набирать обороты: следующие адреса жители уже предлагают через соцсети и приемные.