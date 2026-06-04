Новый вызов: овощное производство в Шатуре будут тягаться с луховицким брендом

В подмосковной Шатуре готовится к запуску новое крестьянско-фермерское хозяйство, которое займется выращиванием огурцов и помидоров в закрытом грунте. Участник программы «Подмосковные 10 гектаров» получил землю в безвозмездное пользование и планирует построить современные теплицы, узнала редакция REGIONS . Однако сможет ли этот проект стать конкурентом знаменитым луховицким овощам — вопрос, требующий честного ответа. Пока разрыв между ними измеряется десятками гектаров и тысячами тонн.

Шатурские аграрии решили напомнить о себе. Крестьянско-фермерское хозяйство присоединилось к региональной программе поддержки агробизнеса «Подмосковные 10 гектаров» и получило участок для строительства тепличного комплекса. В планах — круглогодичное выращивание овощей закрытого грунта. Местные жители уже окрестили будущую продукцию «шатурским ответом Луховицам».

Но так ли прост этот ответ? Коротко — нет. По крайней мере, пока.

Главный овощной бренд Подмосковья — «Луховицкие овощи» — представляет собой тепличного гиганта с территорией более 50 гектаров. Это в пять раз больше, чем участок, который только предстоит освоить шатурскому КФХ. Одна только первая очередь луховицкого комбината, запущенная несколько лет назад, сопоставима по площади со всем будущим хозяйством в Шатуре.

Что касается урожая, цифры говорят сами за себя. За первую половину 2026 года «Луховицкие овощи» собрали свыше 20 тысяч тонн продукции. В среднем за квартал комбинат выдает около 10 тысяч тонн: 7,6 тысячи тонн огурцов и 2,4 тысячи тонн помидоров. Для масштаба: весь Подмосковный тепличный сектор по итогам 2025 года суммарно произвел 131 тысячу тонн овощей. Луховицкое предприятие стабильно удерживается в тройке сильнейших в регионе.

Шатурское КФХ, получившее название «Лесмил», находится в самом начале пути. Впереди — освоение участка, возведение теплиц, подключение коммуникаций и выход на проектную мощность. Это потребует нескольких лет и серьезных финансовых вливаний. Опыт других инвесторов показывает: строительство даже небольших тепличных комплексов обходится в миллиарды рублей. Государственная поддержка в виде бесплатной земли — важное подспорье, но не панацея.

Тем не менее, сам факт появления нового проекта в Шатуре уже привлек внимание. «Лесмил» пока не конкурент, а, скорее, ученик и дальний родственник луховицкого гиганта. Но кто знает, может быть, через несколько лет шатурский огурец действительно появится на прилавках и заставит покупателей делать непростой выбор. Пока же аграриям предстоит тяжелая, но благородная работа.