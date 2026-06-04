Губернатор Подмосковья подписал соглашение с «Ростелекомом» о развитии цифровой экономики в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ подписали соглашение о развитии цифровой экономики в Подмосковье, в том числе о внедрении искусственного интеллекта в сферы благоустройства и дорожной безопасности.

«За последние годы мы внедрили десятки ИИ-проектов в госуправлении, ЖКХ, медицине, образовании, строительстве. Теперь вместе с «Ростелекомом» расширяем эту работу в благоустройстве, дорожной безопасности. Отдельное направление — качество связи и интернета, в том числе в небольших и удаленных населенных пунктах. Важно, что все это будет строиться на отечественных ИТ-решениях», - сказал губернатор.

Планируется расширить использование ИИ для контроля за порядком во дворах и на улицах. Система необходима для быстрого выявления нарушений и недочетов и передачи информации коммунальным службам.

В сфере транспорта планируется установка видеокамер с функцией распознавания номеров, запуск системы мониторинга дорожной ситуации и автоматических уведомлений о происшествиях.

Также в планах — строительство новых линий связи и запуск современных сервисов. Помимо этого, будет расширен функционал сервиса управления электрозарядными станциями на «Доброделе». Все станции появятся на единой карте в реальном времени, зарядку можно будет запускать и оплачивать прямо в приложении.

«Мы рады расширению и углублению сотрудничества с Московской областью, где уже реализован ряд важных цифровых проектов в сферах ЖКХ, безопасных городов, на дорогах, в образовании и не только. Теперь мы переходим к более осознанному внедрению технологий искусственного интеллекта в наши проекты, которые помогают переходить от реагирования на проблему к ее предсказанию и проактивному устранению, еще до обращения человека», — сказал Осеевский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что «Альфа-Банк» будет внедрять в Подмосковье ИИ-сервисы для бизнеса.