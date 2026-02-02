«Локальная история» или экологический кризис? Черный снег Мурманска расколол реальность

В Мурманске привычный белый снег сменился угрожающим черным. Явление, которое жители наблюдают на улицах, — не просто эстетический дефект, а прямой сигнал о серьезном загрязнении окружающей среды, несущем риски для здоровья горожан.

Основная причина происходящего — промышленные выбросы, и прежде всего угольная пыль. Ее источником называют открытую перевалку угля в Мурманском морском торговом порту. Во время погрузочных работ образуются облака мелкодисперсной пыли, которые ветром разносит по жилым кварталам, покрывая дома, машины и снежный покров.

Дополнительный вклад вносят выбросы от ТЭЦ и котельных, а также аварийные «залповые» выбросы, способные за короткое время окрасить в черный цвет целые районы.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис связал недавний инцидент с аномальными морозами в новогодний период. По его словам, из-за сильных холодов оборудование для пылеподавления не работало, что привело к «локальной истории» с единовременным выбросом.

Однако экологи и врачи видят в этом не разовую проблему, а системный вызов. Осевшая пыль при ветре и движении транспорта снова поднимается в воздух, создавая постоянный фон загрязнения. Угольная пыль содержит нерастворимые частицы кремния, металлов и сажи, которые легко проникают в организм.

Медицинские последствия регулярного вдыхания такого воздуха серьезны:

· Для дыхательной системы: раздражение слизистых, обострение астмы и хронического бронхита, риск развития новых заболеваний легких. · Для сердца и сосудов: повышенная нагрузка, что опасно для пожилых людей и сердечников. · Общее состояние: постоянный стресс, раздражение глаз, снижение качества жизни.

В группе особого риска — дети, пожилые люди и те, кто уже страдает хроническими заболеваниями.

Врачи советуют в дни с высокой запыленностью минимизировать прогулки, использовать маски-респираторы и чаще проводить влажную уборку дома.

Власти в качестве долгосрочного решения анонсируют планы по переносу угольной перевалки из центра города на новый терминал в Лавне. Пока этот проект не реализован, проблема «черного снега» и связанные с ней угрозы для здоровья остаются для мурманчан суровой реальностью.