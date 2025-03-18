Лучшие глэмпинги Московской области весной 2025 года

Весна пришла в Москву и область, а вместе с ней и желание поехать на природу. Специалисты «Авито Путешествий» составили подборку лучших глэмпингов Подмосковья весной 2025 года. Рейтинг мест, куда можно отправиться на майские праздники, доступен интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В топ-3 загородных комплекса вошел глэмпинг «Багио», расположенный в деревне Харланиха-2 — в 100 км от МКАД. Гостям предлагают размещение в домах-сферах с уникальным дизайном, расположенных на расстоянии 30-70 м друг от друга для создания атмосферы полного уединения. Посетители глэмпинга могут прогуляться по берегу пруда, устроить парение в сибирском банном чане или турнир с друзьями на спортивных площадках. Стоимость проживания в комплексе начинается от 18 тысяч рублей в сутки, уточнили в «Авито».

Фото: [ городская доска объявлений ]

Эко-комплекс «Крона», расположенный в 30 км от МКАД, также вошел в подборку лучших глэмпингов Подмосковья. Изюминка места — домик на дереве. Также на территории комплекса можно посетить ферму с лошадьми, хаски, оленями и верблюдами. Цена за сутки в глэмпинге начинается от 14 тысяч рублей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Более бюджетное размещение предлагают владельцы загородного «домика с купелью и собственной баней», ценник здесь начинается от 8 тысяч рублей за сутки. Глэмпинг находится в 45 минутах езды от МКАД, коттеджном поселке Шелково Форест. Гостям предлагают знакомство с пятнистыми оленями, аренду бани, а также холодной и горячей купелей.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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