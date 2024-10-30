Лукин день 31 октября: традиции и приметы в этот день

Православная церковь 31 октября чтит память евангелиста, святого апостола Луки. Что принято делать в этот день и о чем предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой апостол Лука, богослов и евангелист, является одной из самых значительных фигур раннего христианства. Родом из Антиохии, он был врачом и, по преданию, обладал исключительным даром исцеления. Лука стал учеником Христа. Он описал события земной жизни Иисуса. В своих писаниях он не только передавал учение, но и описывал ценности, основанные на любви и доброте. После вознесения Иисуса Христа Лука продолжал проповедовать в различных уголках мира.

В этот день люди собираются в храмах, где читаются отрывки из Евангелия от Луки. Традиционно готовят угощения, включая блюда из овощей и фруктов. Многие верующие посещают могилы родных, ушедших из жизни. Приносят цветы и свечи.

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Приметы

Если облака плывут с севера на юг, погода будет солнечной, а если наоборот — ненастной;

Если дрова в печи горят сильно, а пламя стремиться в трубу — скоро будет буря;

Родившийся 31 октября человек обладает художественными способностями;

В день апостола Луки не принято есть острую пищу, особенно больным людям;

Нельзя давать деньги в долг, переедать и злоупотреблять алкоголем;

Также в этот день запрещено рубить деревья и ломать ветки;

Желательно есть больше лука, чтобы не болеть весь год;

На Руси было принято устраивать луковые базары, а мужчины отправлялись на рыбалку и охоту.

Именины в этот день отмечают: Иван, Сергей, Юлиан, Елизавета, Леонтий, Андрей, Иосиф, Давид, Николай, Гавриил.

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