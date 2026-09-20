В Индии псевдодиетолог выманивал интимные фото под видом лечения

В индийском штате Уттар-Прадеш задержан мужчина, который под видом женщины-врача выманивал у пациенток интимные фото. Он обещал помочь похудеть, а затем шантажировал жертв. Об этом сообщает NDTV. Об этом пишет РЕН ТВ .

Подозреваемый — Химаншу Таял. По данным портала, он выманивал откровенные снимки под предлогом лечения. Получив фото, угрожал выложить их в интернет.

Жертвам он также угрожал убийством их детей. Всего обвиняемый получил более 5,2 млн рупий — это около 4,5 млн рублей.

При задержании у него изъяли два телефона с фотографиями одной из потерпевших и крупную сумму наличных. Ведется расследование, устанавливаются другие возможные жертвы.

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