В Подмосковье открылись избирательные участки в третий день выборов

Избирательные участки открылись в округах Московской области в третий и заключительный день выборов. В общей сложности, на территории региона начали работу 3 969 участковых избирательных комиссий. Из них 3 925 постоянных и 44, сформированных на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

В Подмосковье с 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы VIII созыва. Также в ряде округов — в Коломне, Химках, Пушкино и Лобне — проходят выборы депутатов в местные Советы депутатов.

В рамках выборов россиянам предстоит избрать 450 депутатов Госдумы: 225 — по федеральным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. В федеральном бюллетене представлены десять партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Родина». В Мособлдуму изберут 50 депутатов: 25 — по спискам, 25 — по одномандатным округам.

В Подмосковье созданы все условия, чтобы сделать голосование удобным для жителей. Так, проголосовать можно на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня. Также доступно дистанционное электронное голосование на специализированном портале vybory.gov.ru.

Кроме того, жители, имеющие ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать избирательные участки, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую комиссию — письменно или по телефону, самостоятельно или через родственников и социальных работников. Сделать это можно вплоть до середины заключительного дня голосования, 20 сентября. После согласования времени к избирателю придут члены комиссии вместе с общественными наблюдателями.

К вечеру второго дня голосования в Московской области свой выбор сделали 38,81% избирателей.