Овечкин не сыграет в первом предсезонном матче «Вашингтона»: с чем это связано

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в первом предсезонном матче своей команды. Об этом стало известно после того, как «Столичные» опубликовали состав на матч с «Бостон Брюинз», который начнется 21 сентября в полночь по московскому времени.

41-летний нападающий попал под жесткий хейт после того, как снялся в предвыборном ролике «Единой России». Самые оголтелые противники хоккеиста потребовали от «Вашингтона» расторгнуть контракт с россиянином.

Впрочем, отсутствие Овечкина в первом предсезонном матче не обязательно связано с кампанией против него. В контрольных играх клубы НХЛ обычно используют смешанные составы, давая возможность проявить себя молодым игрокам. Так, с «Бостоном» также не сыграют Дилан Строум и Райан Леонард, которые предварительно будут выступать в одном звене с Овечкиным.

Чтобы не нагнетать страсти вокруг Овечкина, «Вашингтон» впервые не поздравил в соцсетях своего капитана с днем рождения.