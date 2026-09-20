Без дождя и до +21: погода в Москве на 20 сентября
Гидрометцентр: 20 сентября в Московском регионе будет сухо, тепло и до +21
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В воскресенье столичный регион ждет умеренно теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +21, ночью похолодает до +10. Осадков не ожидается.
По данным Гидрометцентра, в Москве днем будет +19…+21, ночью — до +13. В Московской области дневные показатели составят от +17 до +22, ночью — до +10.
Ветер юго-западный с переходом на южный, скорость 6–11 м/с. Атмосферное давление — 747–750 мм ртутного столба. Преимущественно без осадков.
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