Без дождя и до +21: погода в Москве на 20 сентября

В воскресенье столичный регион ждет умеренно теплая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +21, ночью похолодает до +10. Осадков не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем будет +19…+21, ночью — до +13. В Московской области дневные показатели составят от +17 до +22, ночью — до +10.

Ветер юго-западный с переходом на южный, скорость 6–11 м/с. Атмосферное давление — 747–750 мм ртутного столба. Преимущественно без осадков.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал слабое место китайских автомобилей.