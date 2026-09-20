Собянин сообщил о 338 сбитых дронах под Москвой

В ночь на 20 сентября Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Утром мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 152 беспилотника. Всего с начала ночи вблизи города уничтожено 338 дронов.

В результате атаки поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух погибших и шести раненых. Разрушения зафиксированы более чем в десяти округах региона.

Из-за угрозы атак БПЛА аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский временно не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в аэропорты других городов.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении БПЛА в жилом секторе Майкопа.