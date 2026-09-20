18-летний сын Курбана Омарова перенес попал в больницу: молодой человек перенес инсульт

По информации источника, юноша провел два дня в реанимации, но сейчас его состояние стабилизировалось, врачи продолжают следить за ним. По словам Курбана, инцидент произошел после того, как Омар на тренировке снял шлем и побоксировал с бойцом ММА весом около 130 кг, хотя сам весит 77 кг.

«На следующее утро он встал, пошел в колледж, чистил зубы — и потерял сознание, упал», — сказал Курбан.

Он подчеркнул, что делать выводы о связи между инцидентом и тренировкой пока рано — окончательный диагноз поставят специалисты.

Омар учится на юриста, проходит практику в суде, подрабатывает в юридической фирме и регулярно тренируется. Отец рассказывал, что Омар — профессиональный боксер: чемпион Москвы, выступавший за сборную города, а также призер всероссийских соревнований. Юноша тренируется пять раз в неделю.

Ранее сообщалось, что Курбан Омаров возмутился тайным крещением дочери от Ксении Бородиной.