Фейковые долги за ЖКУ: мошенники атакуют перед отопительным сезоном

Перед началом отопительного сезона активизировались мошенники. Они рассылают СМС о якобы существующем долге за коммунальные услуги и предлагают оплатить его по ссылке. Деньги уходят аферистам. Об этом РИА Новости рассказал член ОП РФ Евгений Машаров.

Схема простая: человек получает сообщение о задолженности. Внутри — ссылка на оплату. Если перейти и заплатить, деньги попадут не коммунальщикам, а мошенникам. Долга при этом не существует.

Отопительный сезон уже стартовал в 19 регионах России. Этим и пользуются аферисты — тема ЖКУ всегда вызывает тревогу.

Чтобы не попасться, Машаров советует проверять любые подозрительные сообщения. Лучше обсудить их с соседями или родственниками. Взгляд со стороны помогает заметить нестыковки, которые человек в панике пропускает.

Также стоит помнить: настоящие квитанции приходят через официальные каналы, а не по случайным ссылкам из СМС. При сомнениях — звоните в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию напрямую.

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