Почему осенью ничего не хочется и как вернуть энергию — объяснил врач

Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал о причинах осенней хандры. В комментарии «Газете.Ru» он отметил , что она связана не только в перемене сезона, но и в общей перестройке организма.

Первая причина хандры — уменьшение количества дневного света. Это влияет на циркадные ритмы и негативно сказывается на самочувствии. С приходом осени сбивается привычный режим сна: организм не всегда успевает быстро перестроиться, из-за чего появляется ощущение, что сна достаточно, но восстановиться не получается.

Вторая причина — снижение физической активности из-за холода, дождя и сокращения светового дня. Это приводит к постоянному чувству усталости. Третья — перемена питания. Желание есть более калорийную и теплую пищу, а также однообразие рациона негативно влияют на самочувствие.

Четвертая причина — рост нагрузки в сентябре. Многие возвращаются к полноценному рабочему графику, и нервной системе приходится быстро адаптироваться, что приводит к напряжению.

Как решать проблему? Ощущение «ничего не хочется» может быть сигналом о том, что ресурсов на восстановление стало меньше, чем требуется организму. Врач советует подходить к вопросу комплексно: обратить внимание на качество сна, уровень физической активности, рацион, уровень стресса и возможность восстановления.

«Не стоит искать один продукт, который якобы способен вернуть энергию. Организм работает как система. Важны питание, сон, движение, восстановление и эмоциональная нагрузка одновременно», — отметил специалист.

Изменение нескольких привычек может вернуть ощущение энергии эффективнее, чем попытки просто «собраться» и победить хандру. Системный подход поможет организму адаптироваться к осени и сохранить хорошее самочувствие.

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