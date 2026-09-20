В МВД рассказали, что делать, если подпись изменилась

Если у россиянина изменилась подпись, менять паспорт не требуется. Это касается и естественных изменений, и осознанного решения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно, пояснили в ведомстве.

Также в МВД уточнили: если человек не может поставить подпись из-за физических ограничений, в документе ставится прочерк. Это стандартная практика, и она не делает паспорт недействительным.

Таким образом, менять документ из-за смены подписи не нужно. Достаточно действующего паспорта.

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