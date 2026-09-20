Массированная атака на Подмосковье: 249 БПЛА за два часа, есть погибшие

Ночью Московская область пережила массированную атаку беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 249 дронов в 17 округах. Погибли два человека, есть пострадавшие. Атака продолжается. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Самые тяжелые последствия — в Раменском округе. На Северном шоссе дрон упал, загорелась кровля 21-этажного дома. Эвакуированы 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино БПЛА попал в трехэтажный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир. Погибла 44-летняя женщина. Пять человек пострадали, среди них двое детей — они госпитализированы. Там же загорелся складской комплекс.

В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина: частный дом разрушен и загорелся. Один пострадавший — в Ленинском округе.

В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники. Огонь охватил квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется.

Повреждения также зафиксированы в Раменском, Коломне, Егорьевске, Лыткарино, Истре и Воскресенске. Экстренные службы работают на всех адресах.

Силы ПВО продолжают отражать атаку. Жителей просят не приближаться к местам падения обломков и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось о сбитых БПЛА на подлете к Москве.