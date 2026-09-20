Атака на Москву: поврежден объект МНПЗ, сбито 186 дронов

Атака беспилотников на Москву продолжается. Поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По словам мэра, инцидент на МНПЗ зафиксирован в ходе текущего налета. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Таким образом, общее число сбитых над столицей беспилотников за 20 сентября достигло 151. Отражение атак продолжается. Информация о других повреждениях уточняется.

UPD 06:14 Сбито еще 35 БПЛА противника. Общее число целей достигло 186. Как сообщил Собянин, атака на столицу продолжается.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили 131 дрон ВСУ.