Почему собака грызет мебель, а кошка метит углы — зоопсихолог объяснила причины

Потребность в общении у животных разная: одни спокойно проводят день в одиночестве, другие испытывают сильный стресс из-за длительного отсутствия хозяина. На это влияют порода, возраст, характер и прошлый опыт животного, объяснила в интервью «Газете.Ru» зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, скука у животного часто маскируется под деструктивное поведение. Собака может грызть мебель и обувь из-за накопления нерастраченной энергии. Кошка — метить территорию, царапать диван, будить хозяина по ночам, вылизывать шерсть до залысин, ходить за человеком по квартире, слишком громко мяукать.

«К похожим признакам относят вылизывание шерсти до залысин, хождение за хозяином по квартире, избыточную вокализацию, а также апатию и снижение интереса к еде и игрушкам», — объяснила эксперт.

Наказывать питомца за такое поведение бессмысленно, поскольку оно является следствием неудовлетворенной потребности. Первый шаг в решении проблемы — увеличить физическую и умственную нагрузку в течение дня, особенно перед уходом хозяина. Второй шаг — обеспечить питомцу занятия на время одиночества: интерактивные головоломки с лакомствами, лизательные коврики, жевательные косточки.

Однако эти меры лишь снимают симптомы, но не заменяют живого общения. Игрушка не может дать питомцу контакт и реакцию на его инициативу. Важно откликаться на потребность в общении, когда животное само ее проявляет. Например, если собака приносит игрушку и приглашает поиграть, а кошка трется о ноги. Систематическое игнорирование сигналов питомца может привести к тревожности и усугублению проблемы.

Зоопсихолог советует владельцам быть внимательнее к своим животным и не оставлять их без внимания на долгое время. Забота и участие помогают сохранить психическое здоровье питомца и укрепить вашу связь.

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