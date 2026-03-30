Лунная гонка 2.0: почему политика США может подарить Китаю статус научной сверхдержавы

В США полтора года свели к минимуму государственную поддержку науки: отменено более 7,8 тыс. исследовательских грантов, из федеральных ведомств уволено около 25 тыс. ученых, а общие бюджетные ассигнования на научные разработки предложено сократить еще на десятки миллиардов долларов.

Особенно жесткие ограничения затронули направления, связанные с разработкой вакцин, изучением инфекционных заболеваний и другими критически важными медицинскими темами. Эксперты в области научной политики предупреждают: подобный курс способен нанести долгосрочный ущерб позициям Соединенных Штатов, которые со времен Второй мировой войны удерживали лидерство по объему инвестиций в исследования и разработки.

На фоне сокращения федерального финансирования в США стремительно наращивает научный потенциал Китай. Пекин последовательно увеличивает государственные расходы на НИОКР, а страна, по оценкам издания The Atlantic, уже выпускает вдвое больше специалистов в области естественных наук и почти вдвое больше докторов наук, чем Америка. Авторы издания подчеркивают, что четырехкратное превосходство Китая по численности населения в сочетании с его «открытой ориентацией на науку» создает мощную базу для долгосрочного роста. Хотя количество публикаций само по себе не равняется прорывным открытиям, масштаб образованного научного сообщества и объем проводимых исследований дают КНР серьезное конкурентное преимущество на фоне ослабления американской научной инфраструктуры.

Согласно прогнозам, основанным на данных журнала Nature, к концу 2026 года вклад Китая в индекс Nature Index (отслеживающий ведущие публикации в естественных и медицинских науках) может вдвое превысить показатели США. При этом китайское правительство в начале месяца объявило о планах увеличить общие расходы на исследования и разработки не менее чем на 7% в течение ближайших пяти лет — это означает ежегодное поступление дополнительных миллиардов долларов в распоряжение ученых.

Наиболее наглядной демонстрацией амбиций страны стала ее космическая программа. За последние два десятилетия Китай успешно отправил на Луну четыре автоматических зонда, а до конца текущего десятилетия намерен осуществить первую высадку своих космонавтов. В США этот стремительный прогресс вызывает тревогу: есть риск, что КНР обгонит NASA в новой лунной гонке. Подобный символический успех не только закрепит за страной статус ведущей научной державы, но и будет иметь далеко идущие геополитические последствия.