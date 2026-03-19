Магнит в колесе и 500 рублей за воздух: экс-шиномонтажник раскрыл все схемы обмана

Бывший работник шиномонтажной мастерской Виктор Губин рассказал изданию «За рулем» о самых популярных способах, с помощью которых недобросовестные мастера выманивают деньги у водителей. Чаще всего, по его словам, жертвами становятся владельцы дорогих иномарок, которые редко вникают в технические детали, а также просто невнимательные люди.

Очистка ступиц за отдельную плату

Одна из самых простых схем — навязать клиенту очистку ступиц от грязи и ржавчины. Хотя эта процедура входит в стандартную замену колес, некоторые мастера выставляют за нее отдельный счет. В московских сервисах такая двухминутная операция может стоить до 500 рублей.

Новые болты и гайки «на всякий случай»

Клиенту часто рекомендуют купить новый комплект крепежа — болтов и гаек, ссылаясь на износ или повреждение резьбы. На деле старый крепеж обычно остается на месте, а купленный отправляется на полку до следующего покупателя.

Замена вентилей без необходимости

Сезонная замена вентилей — услуга недорогая, от 50 до 100 рублей за колесо, поэтому многие соглашаются на нее автоматически. Однако если резина эластична и не имеет трещин, старый вентиль прослужит еще не один сезон.

Азот — маркетинговый миф

Бесполезной и дорогой услугой эксперт назвал накачку шин азотом. В премиальных центрах клиентов часто убеждают, что азот стабилизирует давление и снижает вес колеса. На самом деле, учитывая, что обычный воздух почти на 78% состоит из азота, никакой разницы водитель не почувствует, а переплата за процедуру составляет сотни рублей.

Магнит на балансировке — вершина мастерства

Самой хитрой схемой Губин считает подкладывание магнита. Мастер незаметно приклеивает небольшой магнит с внутренней стороны колеса. При балансировке оборудование фиксирует сильное биение, и владельцу доказывают, что диск погнут и требует срочной правки. Спустя 10-15 минут клиенту возвращают тот же самый диск (магнит уже убран), заявляя, что сложная деформация успешно устранена. Стоимость такого «ремонта» — несколько тысяч рублей.

По мнению специалиста, подобные уловки позволяют недобросовестным мастерским получать десятки тысяч рублей ежедневно. Чтобы не попасться, он рекомендует заранее согласовывать все работы и их стоимость, выбирать сервисы, где разрешено наблюдать за процессом, и всегда лично просить показать выявленный дефект.