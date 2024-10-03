Магнитная буря уровня G3 накроет Землю 3 октября: когда она достигнет пика и что обязательно нужно сделать

Мощная магнитная буря накроет Землю вечером 3 октября. Причиной стала сильнейшая за последнее время вспышка на Солнце. Пик изменений в магнитосфере придется в ночь с 4 на 5 октября. Об этом свидетельствует график, опубликованный на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Точный прогноз на несколько дней по часам, а также график изменений солнечной активности до конца месяца — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Начало магнитной бури ожидается 3 октября с 21:00 по московскому времени. Уровень геомагнитных возмущений будет повышаться до 6:00 четверга и достигнет уровня G3 (сильная буря). Далее пойдет на спад и выйдет в желтую зону в период с 15:00 до 18:00 в пятницу, после чего буря снова усилится.

Фото: [ скриншот с сайта xras.ru ]

Следующий пик ожидается в период с 0:00 по 3:00 в субботу 5 октября. Уровень бури также достигнет отметки G3 и медленно пойдет на спад, пока не окажется в зеленой зоне с 21:00 по московскому времени.

Следующая сильная магнитная буря обрушится на Землю с 10 по 13 октября, а буря средней мощности ожидается и в конце месяца — с 22 по 26 октября.

Для кого опасны магнитные бури

Подобные изменения в магнитосфере могут усиливать имеющиеся у людей хронические заболевания, а также вызывать проблемы с пульсом и давлением.

Специалисты советуют воздержаться от стресса, перенапряжения и чрезмерных физических нагрузок. Лучше отказаться от тяжелой и жирной пищи в пользу легких и полезных продуктов. В случае сильного ухудшения самочувствия, следует вызвать врача.

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