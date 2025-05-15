«Маразм»: российские звезды раскритиковали статус «иконы» для Киркорова после его появления на американском шоу

Певца Филиппа Киркорова могут считать иконой только страдающие маразмом. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.

Ранее Киркоров засветился в американском шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ведущий Джимми Фэллон заявил, что он похож на российского певца и хочет такие же волосы. Как после сказала телеграм-каналу Shot пресс-секретарь артиста, «Филипп такой величины икона, что все хотят дотянуться» до него. Однако Соседов объяснил, почему Киркоров оказался нужен американской программе.

«Когда пресс-служба любого артиста говорит, что он икона, это нелепо и глупо. Пресс-секретари должны работать на артистов, но их работа не должна доходить до маразма. Ну какая Киркоров икона? Он даже здесь не икона. Простите, икона это Богородица, Николай Чудотворец. Вот иконы. Но никак не Киркоров», — выразил мнение критик.

По словам Соседова, такие высказывания лишь вызывают смех у людей.

«„Заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет“. Вот эта фраза про пресс-службу Киркорова в данном случае», — заявил он.

При этом шоумен не исключил, что Киркоров может иметь какую-то популярность и в США. Однако в этой ситуации авторы американского шоу решили создать просто смешной номер с непосредственным участием поп-короля. Такое можно было наблюдать и в одноименной передаче с ведущим Иваном Ургантом, напомнил он.

«В Штатах тоже ищут интересных персонажей по всему миру, чтобы привлечь внимание зрителей разных стран к своей программе. Я вот знать не знаю про эту программу, и ведущего этого я не знаю, я первый раз о нем слышу. Киркорова там использовали, чтобы мы с вами обсуждали эту передачу американского ведущего», — считает шоумен.

При этом Соседова абсолютно не смущает уровень популярности Киркорова в наши дни, несмотря на все связанные с ним скандалы.

«Он активно работает, все время где-то выступает. У него есть силы, в его-то годы, а он все как мальчик прыгает. Он человек талантливый, просто его очень много, он не знает меры. И ему изменяет вкус», — подчеркнул критик.

Однако, с другой стороны, Киркорова навязывают на телевидении, считает Соседов.

«Есть троица — Киркоров, Лазарев, Басков. Они как священные коровы. Они на всех каналах. Их очень любят продюсеры, руководство телеканалов. Я не думаю, что прямо есть запрос публики: „мы хотим Киркорова и Лазарева“. Просто они сейчас везде», — заключил критик.

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