Мать-королева ядов: чем опасен цветок, который вы можете встретить на Камчатке

На территории природного парка «Налычево» произрастает аконит — трава, которую аборигены Камчатки применяли в качестве средства поражения. Еще в XVIII столетии ученый Степан Крашенинников рассказывал о практике обработки стрел ядовитым экстрактом из корней данного растения. Об этом сообщил портал «Кам24» со ссылкой на телеграм-канал «Вулканы Камчатки».

Согласно историческим документам, «след от подобной стрелы моментально приобретал синий оттенок, а гибель наступала в течение 48 часов». Аконит, известный также как борец, заслуженно называют «царицей ядов», поскольку его токсичные вещества способны проникать даже сквозь неповрежденные кожные покровы.

Аконитиновый яд оказывает разрушительное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. В различных культурах это растение находило применение для добычи медведей и морской фауны. Кроме того, этот яд использовался в военных конфликтах и политических интригах. Существует предположение, что именно отравление аконитом стало причиной кончины Тамерлана.

И в наши дни аконит продолжает украшать налычевскую долину своим цветением, оставаясь одновременно предметом научного изучения и источником потенциальной угрозы в естественной среде.

