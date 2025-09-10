Следы радиационного тумана или иней: что заметили жители Балашихи на деревьях

Жители Балашихи обсуждают в соцсетях, что стало причиной появления белого осадка на листьях деревьев, сообщил REGIONS. С фотографией, опубликованной в Сети, ознакомилась биолог Екатерина Авсеева. Эксперт рассказала, что удивило горожан.

По информации издания, в соцсетях появилось много предположений, что могло стать причиной появления белого осадка на листьях деревьев: средство от насекомых, мучнистая роса, утренний иней. Некоторые пользователи предположили, что растения якобы пострадали из-за радиационного тумана.

Биолог Екатерина Авсеева ознакомилась с фотографией, опубликованной автором поста. Эксперт установила, что дерево поражено мучнистой росой. Грибковое заболевание в первую очередь поражает садовые деревья, при удобрении которых превышали рекомендованные нормы азота. Однако в городской среде болезнь также может развиваться.

«Сейчас в Подмосковье для развития грибка есть все условия: температура воздуха +16…+20 градусов, повышенная влажность, частые туманы. Заболевание заразно, поэтому тот факт, что налет появился на нескольких стоящих рядом деревьях, также говорит в пользу этой гипотезы», — рассказала REGIONS эксперт.

Биолог Авсеева отметила, что определить наличие мучнистой росы может любой человек. При прикосновении белый налет легко удаляется пальцем и остается на коже в виде порошкообразного вещества.

