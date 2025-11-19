Мать Тимати называет внуков своими детьми: что происходит в семье рэпера — фанаты в шоке

В соцсетях активно обсуждают факт, что мать Тимати проживает рядом с его невестой и новорожденной дочерью, а также оказывает активную поддержку в воспитании других его детей. Симону Юнусову не раз обвиняли в чрезмерном контроле сына и внуков. Может ли это отразиться на воспитании новорожденной Эммы и на самооценке невестки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Обвинения матери Тимати

У рэпера 11-летняя Алиса от модели Алены Шишковой, 6-летний Ратмир от Анастасии Решетовой и новорожденная Эмма от модели Валентины Ивановой. Рождение Эммы стало предметом обсуждений из-за отсутствия Тимати на родах, что вызвало недовольство поклонников. Объяснения о гастролях в Казахстане не удовлетворили общественность.

Активное участие матери Тимати, Симоны Юнусовой, в жизни его детей и личных отношениях, также привлекает внимание. Пользователи Сети иронично называют ее «Валиде-султан», проводя параллель с властной матерью султана в Османской империи. Симона играет ключевую роль в воспитании внуков и, по мнению наблюдателей, оказывает влияние на выбор партнерш Тимати. Также в Сети отмечали, что мать рэпера не раз называла внуков «своими детьми».

Кроме того, история взаимоотношений Симоны с бывшими девушками Тимати неоднозначна: у Алены Шишковой она фактически забрала на воспитание дочь Алису, с Анастасией Решетовой отношения не сложились из-за отказа модели отдавать сына Ратмира. Валентина Иванова, в свою очередь, приняла условия Симоны, что оценивается как положительный фактор для будущей свекрови.

Опасно ли это для ребенка

Психолог Александра Метальникова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что ситуация достаточно неоднозначная для нынешних представлений о том, что от старшего поколения необходимо дистанцироваться как можно дальше.

«Но реально лично я, как мать двоих детей, могу только позавидовать невестке Тимати, потому что у нее редчайшее исключение. Обычно в нашей культуре с внуками сидит мамина мать, то есть бабушка по линии матери. И исключения крайне редки. Важно понимать, что какие-то вещи могут быть неприятны, незнакомы, необычны, потому что в каждой семье свои правила, свои устои. Но при всем этом помочь другого взрослого человека для молодой мамы, при наличии маленького ребенка, абсолютно бесценна. И неважно, будет это свекровь или няня», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжила она, можно порадоваться за то, что такое случилось в жизни Валентины.

«Взять няню всегда можно успеть. Потому что, если муж и отец крайне редко бывает дома, очевидно, что в случае Тимати это так, то на него рассчитывать не приходится. В любом случае, родной человек, даже если вызывает определенные внутренние противоречия, и хочется сказать, что да, с чужими договориться проще, но, если вы наладите отношения с каждым из членов вашей расширенной семьи, это даст вам гораздо больше. Наладить отношения в семье — это бесценный дар и огромное достижение», — подчеркнула Метальникова.

Кроме того, добавила психолог, даже если жена и свекровь не будут в хороших отношениях, это никак не повлияет на дочь Тимати, так как девочкам крайне необходим женский опыт — он важен и бесценен, в том числе старших женщин.

«Безусловно, все зависит от того, какая именно она женщина, как выстраивать с ней общение. Но, повторюсь в очередной раз, что даже если какие-то моменты ситуативно идут поперек с личной гордостью, с позицией «я мать, мне лучше знать», всеми этими вещами, то это совершенно не значит, что стратегически это верно. Всегда в отношениях со старшими родственниками возникают сложности и неприятности. Это неизбежно, поскольку люди очень разные в разных поколениях», — объяснила эксперт.

По словам психолога, наладить взаимопонимания не со своими, а с другими родителями, намного проще.

«Тем более с родственниками человека, которого вы любите, уважаете, цените и вообще выбрали связать с ним свою жизнь. Это в итоге проще, чем со своими, потому что как в той присказке: «Да откуда мама знает, на какие клавиши нажать, чтобы я взбесилась? Потому что она установила эти клавиши». А мать другого человека, она все-таки не имеет такого веса и влияния в вашей жизни. Поэтому эти отношения наладить проще. То есть, воспринимайте это как инвестицию в свое счастье и счастье своих детей, направляйте усилия не на разлад, а на настраивание, выстраивание согласия и взаимопонимания. Это окупится много раз», — заключил

