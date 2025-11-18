Поняла только сейчас: зачем Ирина Болгар снова и снова упоминает Дурова в сети

Ирина Болгар снова вернулась в соцсети с публикациями про Павла Дурова. Спустя три года после расставания, она опубликовала философский пост, намекающий на обретение ею глубокого понимания жизни. Она утверждает, что за прошедшее время материальные ценности утратили для нее значение, уступив место духовным. Для чего Болгар постоянно упоминает в своих публикациях Дурова, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Эксперт подчеркнула, что посты про Павла она делает и для него самого, и для окружающих.

«Именно сейчас она поняла, что возврата к прежнему не будет, что они с Дуровым больше не пара. И для того, чтобы показаться выше этого, она демонстрирует такое философское, суперосознанное отношение к жизни. Как бы: "Я поняла, в чем смысл этой жизни, и полетела дальше, и все, что было — это было мелко"», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С одной стороны, продолжила эксперт, Ирина показывает, что она теперь совершенно на другом духовном уровне.

«С другой стороны, что значит: "Я перешла на духовное от материального"? Когда у тебя с материальным все в порядке, так как Дуров, конечно же, обеспечивает своих детей по полной программе, и ей не нужно думать, чем их накормить и вообще о том самом материальном уже ей думать смысла нет», — отметила психолог.

В таком случае можно перешагнуть и на следующий уровень, более духовный, и говорить, что материальное не волнует.

«То есть, таким образом, она убивает несколько зайцев, демонстрируя свой высокий духовный уровень и то, что она совершенно не переживает из-за Дурова, который, еще раз подчеркну, полностью обеспечивает детей. И раз она вот там где-то уже высоко, здесь подпитка эго идет мощная, именно демонстрационная составляющая подпитки этого эго. Она всему миру заявила, насколько она духовная», — заключила Абравитова.

