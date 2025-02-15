Материнство досталось ей непросто: что известно о личной жизни Дженнифер Лоуренс, которую она скрывает

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по роли Китнисс Эвердин в серии фильмов «Голодные игры», ждет второго ребенка. Однако звезда не стремится рассказывать о личной жизни, на раннем сроке беременности Лоуренс даже старалась не появляться на публике. Что известно о семье актрисы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Потеря ребенка

В 20-летнем возрасте Лоуренс забеременела впервые, но ребенок так и не родился — у актрисы случился выкидыш. В 2019 году звезда вышла замуж за директора картинной галереи в Нью-Йорке Кука Марони. Успев стать популярной, после свадьбы без шоу Лоуренс переехала в Калифорнию и приняла решение взять отпуск от съемок на два года.

Уже в браке актриса забеременела во второй раз в своей жизни, но во время съемок фильма «Не смотрите наверх» у нее вновь случился выкидыш. После чего звезде понадобилась процедура дилатации и кюретажа.

Сын Лоуренс и Марони, которого они назвали Сай, родился только спустя три года после свадьбы — в феврале 2022 года.

Не появлялась на публике

В октябре 2024 года представители актрисы подтвердили американскому журналу Vogue беременность Лоуренс. Звезда не скрывала живот, однако старалась не появляться на публике. На ранних сроках беременности актриса изредка публиковала фотографии в соцсетях и даже пропускала светские мероприятия, в частности торжественный ужин французского бренда Dior, лицом которого она является.

Многие фанаты замечали изменения в чертах лица актрисы, но связывали это с похудением или косметическими процедурами. Теперь же ясно, что Лоуренс находится на последних сроках беременности. Звезда впервые вышла в свет после радостных новостей о своем положении в конце октября. Несмотря на весьма заметный живот, актриса продолжает вести активную жизнь, папарацци ловят ее на прогулках с мужем в Нью-Йорке.

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