Ему не нужны женщины: стало известно, почему Тимати избегает брака

Рэпер Тимати известен романами с роскошными моделями, на данный момент его сердце занято Валентиной Ивановой. Алена Шишкова и Анастасия Решетова подарили шоумену двоих детей. Несмотря на это, Тимати никогда не был женат официально. Психолог Адиля Бурова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что рэпер не видит жены ни в одной из своих женщин.

По ее словам, Тимати либо еще не нашел ту женщину, в которой бы увидел жену, либо выбирает спутниц, которых не рассматривает в качестве супруги. Также место жены в жизни Тимати может быть занято мамой, с которой у рэпера достаточно доверительные и близкие отношения, допустила Бурова.

Большое количество женщин в жизни музыканта может говорить о бессознательных проблемах в отношениях с мамой, продолжила психолог. Тимати пытается получить мамину любовь, которой ему могло не хватить в детстве, через других женщин. Но она может быть восполнена только мамой, отметила эксперт.

«Избегание брака может говорить о том, что у человека взрослая часть в отношениях мужчины и женщины не до конца сформирована. Она может быть сформирована в контексте денег, а в контексте отношений поранена. Каждый раз, когда человек вступает в отношения, он проваливается в свою драматичную часть. Это стоит проработать с психологом», — заключила Бурова.

Ранее стало известно, когда женится Тимур Батрутдинов.