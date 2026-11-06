Впрягся за Макдэвида: россиянина удалили в НХЛ до конца матча за драку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» (5:4). Первый период встречи ознаменовался двумя драками с участием российских хоккеистов.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин организовал драку с защитником Дрю Хеллесоном, вступившись за своего капитана: в предыдущем эпизоде игрок «Дакс» провел силовой прием, после которого Коннор Макдэвид врезался в ворота.

Подколзин нанес сопернику несколько ударов. Как зачинщик драки россиянин получил матч штраф, всего судьи выписали ему 2+5+10 минут. Хеллесон же отделался только малым штрафом.

В конце первого периода защитник «Анахайма» Павел Минтюков подрался с форвардом Каспери Капаненом. В этом случае драчунам выписали стандартное наказание — по пять минут. Вернувшись на площадку, Минтюков в итоге стал первой звездой матча, забросив две шайбы, отдав результативную передачу и оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».