Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 6 ноября 2026-го: последние новости, сколько сбили за ночь

В ночь с 5 на 6 ноября 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны РФ, в общей сложности над территорией России и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 142 БПЛА.

География работы ПВО охватила Курскую, Белгородскую, Тульскую, Орловскую, Ростовскую и Астраханскую области, Московский регион, Краснодарский край, а также Республику Крым. Дополнительно воздушные цели уничтожались над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне пролета беспилотников в подмосковном аэропорту Домодедово вводились краткосрочные ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации в мессенджере «Макс», особый режим действовал в период с 1:37 до 1:42, после чего аэрогавань вернулась к работе в штатном режиме. Оперативные экстренные оповещения для жителей Московской области транслируются через официальный канал «РСЧС Московская область».