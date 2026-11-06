Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 6 ноября 2026-го: последние новости, сколько сбили за ночь

Общество

В ночь с 5 на 6 ноября 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации Министерства обороны РФ, в общей сложности над территорией России и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 142 БПЛА.

География работы ПВО охватила Курскую, Белгородскую, Тульскую, Орловскую, Ростовскую и Астраханскую области, Московский регион, Краснодарский край, а также Республику Крым. Дополнительно воздушные цели уничтожались над акваториями Черного и Азовского морей.

На фоне пролета беспилотников в подмосковном аэропорту Домодедово вводились краткосрочные ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. По данным Росавиации в мессенджере «Макс», особый режим действовал в период с 1:37 до 1:42, после чего аэрогавань вернулась к работе в штатном режиме. Оперативные экстренные оповещения для жителей Московской области транслируются через официальный канал «РСЧС Московская область».

Читайте также

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!»

После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

После 10 лет совместной жизни: сожительницу покойного луховичанина оставили без единой копейки

Альтернативный импорт: кроссоверы Kia Sportage Ace привезли в РФ

Биологическая угроза: Эксперт связал вспышки болезней скота с беспилотниками

Первая лига: московское «Торпедо» отправило в отставку Александра Сторожука

Врач объяснила, почему осенью тянет на сладкое и жирное

Врач объяснила, почему осенью тянет на сладкое и жирное

ЖКУ съедают половину дохода: почему пособия не выводят многодетных из бедности

ЖКУ съедают половину дохода: почему пособия не выводят многодетных из бедности

Удар по Орлу: власти началу обход квартир для выплаты компенсаций

В трех аэропортах Московского региона сняли ограничения на полеты

В трех аэропортах Московского региона сняли ограничения на полеты

Сохранение цены: Volga K50 повторит успех Geely Monjaro на вторичном рынке

Защита капитана: Подколзин вступился за Макдэвида и был удален до конца игры

«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

«Станут золотыми людьми». Лукашенко пригрозил армией нарушающим дисциплину рабочим

Добавьте mosregtoday.ru в избранное