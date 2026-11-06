По мнению историка, название — это традиция, и он противник перемен в том, что прошло большой исторический путь и стало узнаваемым брендом в стране и за рубежом. Если и менять название, для этого нужны веские аргументы, а также понимание того, как решение повлияет на учреждение и его восприятие.

«В 1939 году открылся татарский оперный театр, и его становление было тесно связано с развитием национальной музыкальной культуры. Как можно просто убрать эту историю из названия? Ведь татарские произведения и татарский язык были основой того, ради чего театр создавался. Это были революционные изменения в сознании людей, в восприятии музыкальной культуры и сценического искусства», — отметил эксперт.

Эксперт отмечает, что предложенное название тоже звучит солидно, но какие исторические ассоциации оно будет вызывать? Историк подчеркнул, что это лишь его личные размышления, а решать должны профессионалы и руководители отрасли. Вместо переименования он предлагает вернуть на сцену произведения татарской оперной классики — «Санию», «Эшче», «Качкын», «Галиябану» и другие. По его мнению, это позволит татарскому языку вновь звучать на сцене и покажет национальное наследие широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что священник предложил переименовать площадь Революции в Зарайске.