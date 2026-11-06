Атака БПЛА ВСУ на Россию 6 ноября: последние новости, сколько дронов сбито

Общество

Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь на 6 ноября 2026 года перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата. Воздушная атака была отражена над территорией ряда субъектов Российской Федерации, а также над морскими акваториями. Об этом со ссылкой на ведомственную сводку Министерства обороны РФ сообщает информационное агентство ТАСС.

По официальной информации военного ведомства, беспилотники уничтожались над территориями Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, подразделения ПВО успешно ликвидировали воздушные цели над акваториями Черного и Азовского морей.

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