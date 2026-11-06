Атака БПЛА ВСУ на Россию 6 ноября: последние новости, сколько дронов сбито

Дежурные средства противовоздушной обороны России в ночь на 6 ноября 2026 года перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотных летательных аппарата. Воздушная атака была отражена над территорией ряда субъектов Российской Федерации, а также над морскими акваториями. Об этом со ссылкой на ведомственную сводку Министерства обороны РФ сообщает информационное агентство ТАСС.