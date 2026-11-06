Смертоносные следы войны: мины все чаще находят в ягодных и грибных местах Карелии

Прогулки по карельским лесам за грибами и ягодами по-прежнему сопряжены с риском наткнуться на смертоносные следы прошлого. С начала 2026 года саперы обезвредили свыше 400 взрывоопасных предметов, сохранившихся со времен Великой Отечественной войны, сообщил karelinform.ru.

Как уточнили в Госкомитете Карелии по безопасности, очередная операция позволила ликвидировать еще 63 боеприпаса. Среди них — артиллерийские снаряды, ручные гранаты и минометные мины. География находок охватила восемь районов и округов.

Обычно такие предметы обнаруживают во время лесных прогулок или сбора даров природы. Также они попадаются при дорожных работах. Эксперты подчеркивают: чем больше времени проходит, тем менее предсказуемыми и опасными становятся эти находки.

Специалисты напоминают о строгих правилах безопасности. При обнаружении подозрительного предмета его нельзя трогать, переносить или пытаться обезвредить самостоятельно. Необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в полицию.

Ранее сообщалось, что под Наро-Фоминском нашли обломки неизвестного советского истребителя.