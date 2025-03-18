Мечта олигарха: на «Авито» продают эксклюзивный Меrcеdеs Вenz 230 Lоng 1936 года выпуска

Легендарный немецкий автомобиль Меrcеdеs Вenz 230 Lоng 1936 года выпуска выставили на продажу в Москве за 20 млн рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Продавец утверждает, что автомобиль находится в хорошем состоянии и пригоден для постоянной езды, в нем установлена новая электропроводка, над которой работали профессиональные реставраторы. Салон Меrcеdеs Вenz отделан натуральной итальянской кожей и ореховым шпоном.

«Ходовая полностью от Меrсеdеs Веnz (МВ 115), независимая подвеска, гидравлика, вакуум, дисковые тормоза. Все от Меrсеdеs Веnz. Панель приборов от Меrсеdеs Веnz (МВ лимузин). Приборы, фары, подфарники, зеркала привезены из Америки», — отметил автор объявления.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Машина прошла все ТО, есть ПТС и госномера, сообщил продавец. За эксклюзивный ретро автомобиль он рассчитывает получить 20 млн рублей.

Меrсеdеs Веnz 230 Lоng, люксовый 6-цилиндровый 4-дверный седан, выпускался с 1938 по 1943 годы. Его разработал Ганс Густав Рер, пионер немецкой авиации. Особенностью данной модели является двигатель объемом 2,3 литра, который впервые в истории компании установили именно на этот автомобиль. Всего таких моделей вышло 1,1 экземпляра, один из авто принимал участие в съемках фильма «Семнадцать мгновений весны».

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