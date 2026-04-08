Меньше десяти машин за месяц: как петербургский Jeland J8 начинает свой путь на российском рынке

Первые экземпляры кроссоверов Jeland J8, собранных на мощностях в Северной столице, официально появились в базе регистраций транспортных средств. Согласно сведениям, которые приводит автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на аналитику «Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации, по итогам марта на учет встало менее десяти машин новой марки.

Эксперт уточнил: «материнской» моделью для новинки можно считать кроссовер Jaecoo J8. Гаврилов обратил внимание на статистику: в структуре продаж бренда Jaecoo в Петербурге за прошлый год указанная модель заняла долю в тридцать три процента, а всего в городе было зарегистрировано 383 таких автомобиля.

Сборка первого кузова Jeland состоялась на заводе холдинга «АГР» в Шушарах еще 20 марта. Как ранее информировал «Деловой Петербург», данный проект реализуется совместно с китайской компанией Defetoo, причем монтаж основного оборудования для нового цеха уложился примерно в двухмесячный срок.

В конце марта прототипы будущих автомобилей продемонстрировали губернатору Александру Беглову во время его визита на бывшую площадку General Motors. Представители Смольного тогда заверили: предприятие выходит на финишную прямую подготовки к запуску серийного выпуска.

Юридическое закрепление бренда произошло 2 апреля: товарный знак Jeland прошел государственную регистрацию по 12-му классу Международной классификации (транспортные средства). Исключительное право на наименование будет действовать до 2035 года, хотя информация о конечном правообладателе в открытых реестрах пока не раскрывается.