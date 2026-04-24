«Метан, давление, самовозгорание»: ученые объяснили, почему мусорные горы в Новосибирске вспыхивают сами и не тухнут

Жители нескольких районов Новосибирска годами страдают от смога и токсичного запаха, источником которого являются два переполненных мусорных полигона, и ситуация не изменится до строительства новых современных объектов. На этой неделе в очередной раз был потушен масштабный пожар на полигоне в районе Гусинобродского тракта, где возгорание, охватившее тысячи квадратных метров, удалось ликвидировать лишь спустя несколько часов. Подобные ЧП на полигонах «Левобережный» и «Гусинобродский» происходят с пугающей регулярностью уже несколько лет подряд. Издание Atas.Info разобралось, почему это происходит, насколько опасен дым от горящих отходов и почему проблема не решается годами.

Два проблемных объекта, которые эксплуатирует АО «Спецавтохозяйство», давно превратились в «пороховые бочки» под боком у жилых кварталов. Полигон «Левобережный», расположенный на окраине Ленинского района в районе улицы Малыгина, принимает отходы с 1995 года, а «Гусинобродский» вдоль одноименного шоссе в Дзержинском районе работает и вовсе с 1967 года. Оба давно выработали свой ресурс. Вопреки распространенному заблуждению, что свалки кто-то намеренно поджигает, специалисты объясняют пожары нарушением технологии и отсутствием систем отвода газов. Когда-то при организации полигонов таких требований не существовало, а сегодня по правилам мусор необходимо укладывать послойно, чередуя с грунтом и уплотняя. Вместо этого отходы нередко сваливают в гигантские кучи, формируя крутые склоны. Внутри такой «горы» из-за скопившегося свалочного газа — метана, выделяемого гниющей органикой, — создается колоссальное давление и температура, что приводит к самовозгоранию и тлению, переходящему в сильный пожар. Самое серьезное возгорание последних лет произошло в мае 2024 года, когда огромный столб дыма с «Левобережного» был виден со всего города, а тушение заняло целую неделю.

Официальные сводки обычно рапортуют, что превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в жилой зоне не зафиксировано. Однако независимые исследования рисуют иную картину. После пожара на «Левобережном» в июле 2021 года эколог Сергей Пащенко провел собственный анализ смывов с окон и листьев в соседних кварталах. Результаты оказались шокирующими: в пробах были обнаружены тяжелые металлы и бензапирен — вещество первого класса опасности, обладающее канцерогенным действием.